WhatsApp sta lavorando costantemente ad un aggiornamento delle sue funzioni per tenere lontani i grandi rivali nel campo della messaggistica istantanea come Telegram, WeChat, ma anche le nuove piattaforme del settore come Zoom e Microsoft Teams.

WhatsApp, come trasferire le chat da Android ad Android in un click

Una delle novità più interessanti di queste ultime settimane è quella inerente ad un inedito sistema di trasferimento delle chat che andrà a semplificare la migrazione delle conversazioni, all’atto del cambio smartphone da parte dell’utente. WhatsApp sta sperimentando un sistema di trasferimento da remoto che favorirebbe il passaggio di una chat (o di tutte le conversazioni) attraverso un semplice click.

Questo sistema di trasferimento ultra veloce sarebbe dedicato esclusivamente ai device Android e rappresenterebbe una grande alternativa all’attuale metodo di passaggio delle conversazioni, attraverso i canali della piattaforma Google Drive. Il passaggio delle chat, in assenza dell’intermediazione di Google Drive, favorirà senza dubbio l’esperienza degli utenti, che saranno liberi di trasferire chat senza doversi preoccupare di vincoli di grandezza e di peso (in termini di spazio) delle conversazioni.

E’ bene ricordare che questo sistema per ora non sarebbe in via di sperimentazione su iPhone, sebbene il sistema di trasferimento da remoto in un click ricordi molto da vicino la tecnologia di AirDrop.

La funzione per la semplificazione dei trasferimenti delle chat è solo uno degli upgrade in lavorazione per WhatsApp. Ancora non sono chiari i tempi per il rilascio di questa novità che per il momento è disponibile per le versioni beta della chat.