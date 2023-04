Vodafone è da sempre una delle realtà più richieste e desiderate dagli utenti di tutta Italia, peccato solamente che in genere le sue promozioni abbiano spesso un prezzo quasi proibitivo per la maggior parte di noi. L’unico modo per entrare in Vodafone spendendo poco, consiste nell’approfittare delle offerte selezionate per la provenienza da specifici operatori telefonici.

E’ questo il caso della soluzione di cui vi parleremo nell’articolo, una promo che può essere richiesta solamente nel momento in cui il cliente deciderà di abbandonare Iliad o un MVNO, con portabilità obbligatoria del numero di telefono di riferimento. I costi iniziali da sostenere sono ridotti, in modo da invogliare all’acquisto, ed è prevista la promessa del mantenimento del medesimo prezzo, per un periodo di tempo relativamente ridotto.

Ricordatevi di iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid, disponibile qui, dove potrete trovare offerte e coupon Amazon gratis.

Vodafone regala giga a tutti, ecco la nuova promo da battere

Nel mese di Aprile le promozioni operator attack di Vodafone non sono moltissime, quella che maggiormente sta facendo discutere il pubblico è sicuramente la Vodafone Silver, soluzione che parte da un prezzo fisso di soli 7,99 euro al mese, da versare tramite credito residuo, per godere comunque di tantissimi contenuti.

Nello specifico gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su ben 150 giga di traffico dati, purtroppo limitati al 4G+ (non disponibile di base il 5G), a cui verranno aggiunti illimitati SMS ed anche minuti, senza vincoli in relazione all’operatore che si andrà a contattare.

Per venire in contro alle esigenze di tutti, è disponibile anche una variante da 9,99 euro al mese, che include esattamente gli stessi contenuti, ma che propone in cambio 200 giga (al posto dei suddetti 150).