L’industria degli smartphone cresce di giorno in giorno, e per questo motivo, la varietà di smartphone sul mercato sta aumentando rapidamente, così come i loro prezzi.

Ciò rende impegnativo l’acquisto di telefoni nuovi di zecca. Nonostante costino una fortuna, ogni telefono rimane costante nel prezzo di vendita per almeno 1-2 anni. Per questo motivo, invece di inseguire i modelli di smartphone più recenti, dovresti accontentarti di qualcosa di affidabile. Puoi acquistare smartphone usati a quasi la metà del prezzo di uno nuovo. Al giorno d’oggi, è relativamente facile cercare smartphone usati e acquistarli da siti web e venditori autorizzati in tutto il mondo.

Quali sono i vantaggi

I vantaggi nell’acquistare un telefono usato sono molti:

Il prezzo

La maggior parte delle persone cerca telefoni cellulari usati a causa dei loro prezzi inferiori rispetto a quelli nuovi. Il prezzo medio di partenza degli ultimi smartphone è superiore a 1000 euro, e non tutti possono permettersi un prezzo così alto. Se sostituisci regolarmente il tuo smartphone con l’ultimo modello, non è possibile senza spendere una fortuna.

Per sostituire o aggiornare il tuo telefono e non andare in bancarotta, puoi acquistare uno usato invece di uno nuovo. E per quanto riguarda le loro prestazioni, anche quelli dell’anno scorso funzionano eccezionalmente bene.

Informazioni utili

Se acquisti uno smartphone usato, è probabile che si tratti di un modello precedente. I modelli più recenti possono ancora avere qualche problema tecnico da risolvere, ma i modelli più vecchi di solito hanno tutte le informazioni disponibili online. Non appena viene lanciato un nuovo modello, le persone iniziano a discuterne su diversi forum e a condividere le recensioni.

È molto utile per coloro che acquistano lo stesso telefono in un secondo momento. Il motivo è che altre persone hanno già affrontato la maggior parte dei problemi e trovato soluzioni.

Ecologico

I rifiuti elettronici e le discariche sono alcuni dei problemi più significativi per il nostro ambiente. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) stima che nell’ultimo anno siano state prodotte in tutto il mondo circa 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti tecnologici.

Questa cifra è in costante aumento a causa del numero di dispositivi nuovi e usati gettati nelle discariche. Investendo in un telefono usato anziché in uno nuovo, farai un favore al pianeta riducendo l’impronta di carbonio.