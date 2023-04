Unieuro prova a chiudere fuori dalla corsa a miglior rivenditore di elettronica Mediaworld e le altre realtà del territorio, con il lancio di una campagna promozionale di assoluto rispetto e di qualità decisamente superiore alle aspettative, o anche a ciò che ci ha abituati nel corso degli ultimi mesi.

Il volantino parte seguendo le più classiche linee guida aziendali, ovvero piena disponibilità della campagna sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto indistintamente dalla provenienza del consumatore finale, ed anche accessibilità garantita tramite il sito ufficiale, il quale promette la consegna a domicilio a costo azzerato.

Unieuro, nuovi prezzi molto più bassi

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere da Unieuro, oggi vogliamo parlarvi dello Speciale Casalinghi, racchiuso all’interno del volantino Uninews valido fino al 26 aprile, con un focus importante sul mondo della casa, del barbecue e dei viaggi.

Unieuro non è solamente smartphone, console e informatica in generale, ma recandosi in negozio il consumatore potrà anche acquistare un barbecue a gas da 349 euro di marca Campingaz, salendo anche verso modelli più costosi, che hanno un prezzo anche di 549 euro, oppure scendendo verso soluzioni più economiche, che costano solamente 129 euro. Il più performante fra tutti questi è sicuramente il Weber Spirit Classic, una soluzione davvero eccellente che viene proposta con uno sconto relativamente basso, pari al 4%, ma che l’utente finale potrà acquistare solamente 649 euro.

Osservando nel dettaglio il volantino possiamo anche trovare ottimi prezzi bassi legati alle valigie, elemento fondamentale per i nostri futuri viaggi. Se volete scoprire da vicino la campagna, aprite queste immagini.