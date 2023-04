La nuova offerta di TIM viene proposta al prezzo più basso di sempre, una delle migliori occasioni su cui poter fare affidamento, nel momento in cui si dovesse ricevere l’SMS di attivazione, definito comunemente operator attack, che obbligherà il cliente a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio.

La promozione prende il nome di TIM Power Supreme, una soluzione davvero unica nel proprio genere, dato l’incredibile rapporto qualità/prezzo, che spinge il cliente ad avere la possibilità di spendere pochissimo. Come avete potuto intuire, l’attivazione è possibile solo con portabilità del numero originario, ma sopratutto ricezione dell’SMS, non sono previste deroghe per i provenienti da specifici operatori.

Se premete questo link vi collegherete al nostro canale Telegram ufficiale, dove trovare le offerte Amazon ed i codici sconto in esclusiva gratis.

TIM sconta le migliori promo, ma solo per un piccolo periodo

Il suo prezzo fisso mensile è davvero ridotto, bastano 7,99 euro da versare liberamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, per godere ogni mese di 100 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile (si parla di 150Mbps in download), affiancati a loro volta da SMS e minuti completamente illimitati.

La promozione non presenta vincoli di alcun tipo, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare TIM quando e come si vuole, anche se non è da escludere di assistere a rimodulazioni contrattuali in corso d’opera. E’ presente anche la variante con Ricarica Automatica, quindi da pagare tramite conto corrente o carta di credito, che in cambio propone 150 giga di traffico dati (contro i 100 della variante base), senza differenze sul prezzo.