Stampante HP DeskJet con 6 mesi di inchiostro in regalo su AMAZON

La stampante HP DeskJet 4120e, tra le più interessanti del panorama Amazon per quanto riguarda quelle meno costose, è oggi disponibile in sconto. Questa possiede più funzionalità ma anche la possibilità di avere 6 mesi di inchiostro gratuiti.

Davvero ottimale per le famiglie, questo dispositivo è in grado di fornire un servizio di stampa, scansione, copia in bianco e nero ma anche a colori.

La stampante perfetta per l’ambiente domestico, ecco la HP DeskJet con 6 mesi di inchiostro gratuito

Questa stampante consente anche il servizio di fax con una velocità di stampa fino a 8,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori.

Da precisare che il dispositivo non fornisce il servizio di stampa fronte/retro automatico. È ovviamente utilizzabile con il Wi-Fi, per cui potrete servirvi dei vari servizi per stampare a distanza e senza dover accendere per forza il computer centrale a cui la stampante è collegata.

La grande opportunità è fornita dalla scelta, in fase di configurazione, di HP+. Così facendo avrete un anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo, oltre che la possibilità di registrarvi per avere anche un’altra grande opportunità. Si tratta di 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi. Con questa tipologia di inchiostro la stampante è in grado di monitorarne i livelli, così da inviare a casa le cartucce gratuitamente prima che quelle attive terminino.

Il prezzo di vendita oggi beneficia di uno sconto senza precedenti: si tratta del 34% in meno sul prezzo originale di 91€. Il costo finale di questo prodotto di HP è pari a 59,99€. Per portarla a casa aggiungetela al carrello.