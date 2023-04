Spusu Mobile è un operatore virtuale che vuole, giustamente, ritagliarsi il proprio spazio nel mercato della telefonia mobile; per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’azienda ha deciso di puntare fortissimo sulla Spusu 70, una promozione dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo.

La prima cosa da sapere riguarda la possibilità di attivazione a prescindere dalla provenienza, in questo caso tutti gli utenti la possono tranquillamente richiedere, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. In fase iniziale viene richiesto il pagamento di un esborso di 9,99 euro, a cui sarà poi necessario aggiungere anche il necessario per coprire la prima mensilità; la richiesta può essere tranquillamente presentata tramite il sito ufficiale, con spedizione diretta a domicilio.

Se volete avere le offerte Amazon sul vostro smartphone, allora dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram dedicato, che trovate disponibile a questo link.

Spusu Mobile, la Spusu 70 è davvero ottima

Con la Spusu 70 gli utenti dovranno pagare solamente 5,98 euro al mese, da versare direttamente tramite il proprio credito residuo, senza l’obbligatorietà della carta di credito o il conto corrente bancario, né comunque vincoli contrattuali di durata. Al suo interno si possono trovare ben 70 giga di traffico dati, da sfruttare con velocità di navigazione massima in 4G+, affiancati da 2000 minuti e 500 SMS con scadenza mensile.

Come era facile immaginare, la promozione in oggetto può essere tranquillamente utilizzata anche nei paesi dell’UE, raggiungendo al massimo 5,45GB di traffico dati e tutti i minuti effettivamente inclusi nell’offerta. Nell’eventualità in cui il cliente dovesse decidere di abbandonare Spusu Mobile, è bene sapere che non sono previste penali, il cambio operatore sarà completamente gratuito (almeno da parte di Spusu).