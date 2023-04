Il colosso cinese Xiaomi ha sorpreso tutti in positivo con la serie Xiaomi Pad 5 lanciata due anni fa. Ora l’azienda cinese è pronta a svelare la nuova generazione Xiaomi Pad 6 dopo mesi di rumor e anticipazioni.

Sicuramente con questo nuovo prodotto andrà a fare concorrenza al colosso Samsung, Oppo e moltissimi altri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi pronto a lanciare Pad 6

Le immagini trapelate mostrano una parte del design della nuova serie Xiaomi Pad 6: vediamo dei tablet con bordi arrotondati, con un modulo fotografico posteriore quadrato abbastanza pronunciato che accoglie due sensori. Non mancherà il supporto a una tastiera dedicata e alla penna per migliorare la produttività. Dunque, già dalle immagini capiamo che si tratterà di dispositivi che andranno in diretta competizione con i Galaxy Tab di Samsung, attualmente i più diffusi e popolari dalle nostre parti quando si parla di tablet.

Abbiamo anche avuto conferma di alcune specifiche tecniche, come il display IPS LCD da 11 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 870 con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna. Sistema operativo ovviamente Android 13 con MIUI 14 e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida fino a 67W.

Queste presunte specifiche dovrebbero riguardare il modello base, Xiaomi Pad 6. Capiamo che si tratterà di un dispositivo dall’hardware non particolarmente di gamma alta, ma comunque valido. Questo dovrebbe magari favorire un prezzo particolarmente appetibile. Il modello Pro invece dovrebbe sfoggiare specifiche di gamma più alta: processore Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 512 GB di storage interno e display a 144 Hz. Il lancio della nuova serie di tablet avverrà il 18 aprile 2023.