Opera, seguendo questi passaggi per te il servizio VPN sarà gratuito

Opera si impegna a rimanere competitiva nel mercato dei browser, e per farlo ha integrato ChatGPT e lanciato un servizio VPN gratuito per gli utenti del suo browser. Questo è accessibile su PC Windows, macOS, dispositivi mobili iOS e Android, previa installazione del browser.

Opera: come ottenere il servizio gratis?

Opera ha annunciato l’introduzione della VPN gratuita nel suo browser, offrendo una soluzione semplice per aumentare la privacy degli utenti. Non sono richiesti account, metodi di pagamento o estensioni aggiuntive, e la funzione può essere attivata con un click o un tap nelle Impostazioni, sotto la sezione Privacy. La VPN gratuita funziona sia in modalità di navigazione standard che in quella privata.

Tuttavia, la versione gratuita ha alcune limitazioni: si applica solo al traffico dati del browser Opera, offre solo tre location generiche e un centinaio di server disponibili, e non include l’autenticazione a due fattori. Per superare queste restrizioni, gli utenti possono sottoscrivere Opera VPN Pro al costo di 3,99 Euro al mese, con una prova gratuita di 30 giorni. La versione Pro protegge fino a sei dispositivi, coprendo tutto il traffico generato dalle applicazioni installate, e non solo quello del browser Opera. Inoltre, offre più di 30 location e 3.000 server, assicurando una connessione più veloce. Con l’integrazione di ChatGPT e il lancio della VPN gratuita, Opera dimostra la sua volontà di offrire funzionalità innovative e di valore per i suoi utenti, mantenendosi al passo con la concorrenza.