OFFERTA shock per lo Xiaomi Redmi Note 11S su Amazon al 38%

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è in sconto su Amazon con un prezzo molto vantaggioso. Complice anche l’arrivo della nuova serie, questo dispositivo, che non passa mai di moda, è ora acquistabile con il 38% di sconto.

Ricordiamo che la variante in questione è quella nella colorazione Graphite Black ovviamente in versione italiana e con 2 anni di garanzia.

È da mesi lo smartphone più venduto su Amazon: Xiaomi Redmi Note 11S torna in sconto a soli 185€

Pur non trattandosi di un dispositivo top di gamma, questo Xiaomi consente alle persone di poter avere con sé un insieme di specifiche di ottimo livello. Partiamo infatti da uno smartphone in grado di fornire un display da 6,43″ di tipo AMOLED Full HD+, il quale riproduce i colori in maniera più che fedele. Passando poi a quella che è la fluidità dello schermo, potrete avere una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

Il dispositivo è dotato di un processore MediaTek Helio G96, uno dei migliori per questa fascia di prezzo. Insieme ai 6GB di memoria RAM e ai 128GB di memoria interna, ecco che il comparto hardware risulta più che completo. Non bisogna poi dimenticare la batteria, un’unità estremamente performante grazie ai suoi 5.000 mAh che consentono di arrivare tranquillamente a fine giornata e talvolta anche oltre.

Provvisto di ben 4 fotocamere sul retro, questo Xiaomi Redmi Note 11S è una delle migliori espressioni nella fascia medio-bassa. Il prezzo cala del 38% e consente alle persone di portare a casa il dispositivo per soli 185€. Potete ora aggiungerlo al carrello.