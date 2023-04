Monete e SIM rare, il loro valore non ve lo aspettereste mai

Avete mai pensato che alcuni oggetti nascosti in casa possano valere una fortuna? Monete e SIM rare potrebbero avere un valore inaspettato. Oggi esamineremo alcuni di questi oggetti e capiremo perché sono così preziosi.

Sorprendentemente, oltre 7 milioni di italiani collezionano qualcosa, secondo una ricerca condotta da Ipsos Explorer per eBay Italia. Le monete sono gli oggetti più collezionati, seguiti da francobolli, modellini e bambole. Tra gli oggetti di valore, ultimamente spiccano monete e SIM rare. Questi possono raggiungere valori superiori a 10.000 euro. Siti di aste e vendita online come Etsy, eBay o Subito mostrano come il valore di questi oggetti sia aumentato vertiginosamente, con collezionisti disposti a pagare cifre considerevoli per possederli.

Monete e SIM rare: il loro valore fa girare la testa

Le SIM rare, conosciute come “Top Number“ o “Gold Number”, hanno numeri in sequenza tutti uguali o quasi. Ecco alcuni esempi di sim vendute a cifre elevate:

Vodafone con top number 342 XXXXXYY, venduta all’asta per oltre 1.000 euro;

con top number 342 XXXXXYY, venduta all’asta per oltre 1.000 euro; TIM con top number 339 YYXXXXXX, venduta all’asta per oltre 2.000 euro;

con top number 339 YYXXXXXX, venduta all’asta per oltre 2.000 euro; H3G con top number 393 XY9XXY9, raggiunto la cifra di 340 euro;

con top number 393 XY9XXY9, raggiunto la cifra di 340 euro; TIM con top number 33Y XXXXXXX, venduta a più di 8.600 euro;

con top number 33Y XXXXXXX, venduta a più di 8.600 euro; Wind con top number 320 XYZYZYZ, acquistata da un collezionista per 856 euro.

Il valore delle valute dipende dalla loro tiratura, reperibilità e difetti di conio che le rendono uniche. Alcune serie di monete, come quelle del Vaticano, San Marino, Monaco, Germania e Cipro, sono particolarmente ricercate dai numismatici e possono fruttare somme speciali se messe all’asta.

Le monete con difetti di conio certificati sono ancora più preziose, poiché sono pezzi unici. Vediamo alcuni esempi:

1.Città del Vaticano dal 2002 al 2018 (escluso il 2004);

2.Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016;

3.Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017;

4.Germania quelle a partire dal 2008 fino al 2018 con segno A, D, F, G o J;

5.Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.