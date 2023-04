Le nuove offerte MediaWorld nascondono al proprio interno prezzi quasi gratis che possono davvero battere le dirette concorrenti del mercato, mettendo a tutti gli effetti sul piatto un risparmio inedito ed esclusivo, a cui attingere nel momento in cui si volesse acquistare la nuova tecnologia.

Nuove occasioni vi attendono tutti i giorni sia in negozio che online, senza differenze particolari nel prezzo finale di vendita, in questo modo ogni cliente potrà raggiungere i medesimi sconti ovunque voglia, anche se potrebbe essere necessario versare un piccolo contributo per ricevere la merce presso il proprio domicilio.

Non perdetevi i codici sconto Amazon disponibili gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram, li trovate solo ed esclusivamente a questo indirizzo.

MediaWorld, le nuove offerte sono da urlo

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare i prodotti da gaming più desiderati del momento, sappiate che il volantino MediaWorld è pronto per soddisfare ogni desiderio più recondito, con una campagna promozionale agguerrita e ricchissima, capitanata finalmente dalla presenza della bellissima Sony PS5, in promozione a 549 euro.

Nel momento in cui avrete acquistato la console, ricercatissima da 3 anni a questa parte, gli utenti possono decidere di aggiungere i giochi esclusivi più belli, quali possono essere Spider-Man Miles Morales, in vendita oggi a 29 euro, i due The Last of Us, rispettivamente proposti a 59 e 9 euro, per poi spostarsi verso NBA 2K23, o anche The Callisto Protocol. Chiaramente, all’interno della medesima campagna promozionale, sono anche presenti tantissimi sconti legati a notebook da gaming, e similari, ma per questi consigliamo di aprire le pagine sottostanti.