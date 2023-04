Il social network Instagram ha recentemente annunciato diversi aggiornamenti per i suoi Reel, incluso uno strumento di editing ridisegnato.

l nuovo editor, disponibile in tutto il mondo su iOS e Android, unisce insieme clip video, audio, adesivi e testo in una singola schermata che rende la creazione di contenuti più semplice e immediata. Scopriamo i dettagli.

Instagram introduce delle nuove funzioni per i Reel

L’annuncio è stato dato da Meta stessa sul proprio blog ufficiale, confermando anche l’arrivo di nuove funzioni in futuro per combattere sempre di più l’avanzata di TikTok, che negli ultimi anni sta guadagnando milioni di utenti. Le nuove funzionalità strizzano l’occhio in particolare ai creator che utilizzano Instagram per lavoro, ma ovviamente chiunque può accedere a queste nuove opzioni.

Una delle novità principali è l’introduzione di una nuova pagina che mostra gli ultimi trend di Instagram. Qui sarà facilmente possibile visualizzare quali sono gli audio più in voga nel momento, quante volte sono stati già utilizzati (e utilizzarli di conseguenza nei propri Reel), ma anche prendere spunto tenendo traccia di quali sono gli argomenti e gli hashtag più chiacchierati sulla piattaforma.

Il nuovo aggiornamento rende inoltre più semplice la creazione di Reel portando in un’unica schermata video, audio, adesivi e testi, rendendo l’operazione decisamente più immediata. Sarà possibile visualizzare il tempo totale di visualizzazione e il tempo medio di visualizzazione per comprendere meglio come gli spettatori interagiscono con ogni Reel. Il post sul blog si conclude con l’annuncio dell’arrivo della funzionalità dei regali, una funzione disponibile solo per alcuni creatori selezionati.