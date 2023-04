La Giga 150 di Iliad può essere considerata la migliore offerta di sempre? una domanda che molti di voi si sono sicuramente posti, ed alla quale oggi cerchiamo di fornire una risposta approfondita, scoprendo nel dettaglio cosa metta a disposizione la suddetta promozione.

La prima cosa da sapere riguarda l’attivazione, infatti la Giga 150, come tutte le altre soluzioni di casa Iliad, può essere richiesta nel momento in cui vi recherete personalmente presso una Iliadbox, o più semplicemente vi collegherete al sito ufficiale dell’azienda. Può essere attivata da chiunque, senza vincoli o limitazioni legate alla provenienza, ed ha un costo iniziale di soli 9,99 euro (da aggiungere la prima mensilità).

Trovate le migliori offerte Amazon in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, aprite subito questo link per riceverle gratis sul vostro smartphone, con anche i codici sconto.

Iliad shock, la migliore offerta da non perdere

Gli utenti che sono alla ricerca della migliore offerta per rapporto qualità/prezzo, devono assolutamente fare riferimento alla Giga 150 di Iliad, soluzione speciale che costa solamente 9,99 euro al mese, da versare liberamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile (senza vincoli contrattuali).

Al suo interno è possibile comunque trovare ben 150 giga di traffico dati al mese, con velocità di navigazione inclusa addirittura in 5G, affiancati a loro volta da illimitati minuti e SMS, che potranno essere sfruttati senza problemi per contattare ogni numero sul territorio.

Come al solito, la promessa di Iliad è molto chiara, il prezzo di 9,99 euro al mese non subirà rimodulazioni contrattuali future, quindi può essere considerato valido per sempre. Se l’utente non fosse soddisfatto del servizio, potrà comunque decidere di abbandonare l’azienda, senza costi aggiuntivi.