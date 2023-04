ho. Mobile è STRATOSFERICA, offerta da 230GB a 9,99€ al mese

La storia recente ha insegnato che ho. Mobile non ha nulla da invidiare a nessun provider che si occupi di telefonia mobile. Al momento questo è uno dei migliori gestori virtuali in assoluto, il quale si mette alla pari dei grandi provider mobili con le sue offerte. Ce ne sono state tante durante gli scorsi mesi, ma sembra che l’ultimo periodo sia stato caratterizzato fortemente dal dominio di una promo in particolare.

ho. Mobile ha infatti reso disponibile un’offerta dedicata solo ed esclusivamente ad alcuni clienti. A sottoscriverla saranno infatti solo coloro che provengono da Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri MVNO.

Ancora una volta ho. Mobile mette in fila le concorrenti: la nuova promo da 230 giga a 9,99€ è disponibile sul sito ufficiale

Venendo a quella che è l’offerta mobile, si tratta di una soluzione estremamente vantaggiosa sia per i contenuti offerti che per il prezzo mensile.

Al suo interno gli utenti che potranno sottoscriverla troveranno minuti senza limiti per le telefonate su fissi e mobili, messaggi senza limiti verso tutti e 230 giga per la navigazione in internet ogni mese. Ricordiamo poi che l’attivazione sarà gratuita così come la scheda SIM. Ciò che sarà necessario sarà una prima ricarica dal valore di 10€. Da questa verrà preso poi il costo del rinnovo a 9,99€. Da notare infatti che questo è il prezzo mensile, il quale dura per sempre.

Chi sceglie ho. Mobile potrà avere diversi servizi come la navigazione in hotspot, il numero 42121 per credito residuo così come l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.