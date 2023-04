Negli ultimi anni abbiamo visto Google incrementare in maniera rilevante i suoi sforzi nel mercato smartphone, con le diverse generazioni di Pixel che hanno sempre più alzato l’asticella, soprattutto in termini di competizione fotografica.

Dopo i Pixel 7 lanciati alla fine dello scorso anno, siamo pronti a vedere cosa ci riserverà BigG con i nuovi Pixel 8. Nelle scorse settimane sono trapelati i primi rumor sui dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 8: ecco le ultime indiscrezioni

Le immagini recentemente trapelate corrispondono a quelle che dovrebbero arrivare sul mercato come le cover posteriori di Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Si tratta di accessori di terze che indirettamente ci forniscono dettagli sul design dei nuovi smartphone di Google. Le custodie ci mostrano infatti che i maggiori cambiamenti in termini di design dobbiamo aspettarceli dal modello Pro: vediamo infatti una banda fotografica posteriore, ormai marchio di fabbrica dei Pixel, diversa rispetto a quella di Pixel 7 Pro.

Non vi sono più due anelli, bensì uno solo ellittico che include i tre sensori fotografici. Al suo fianco troviamo il flash LED e un altro sensore non ancora specificato. Per Pixel 8 invece vediamo poche differenze rispetto alla generazione precedente: la banda posteriore sembra leggermente più larga, ma questo potrebbe essere solo un effetto dato dall’inaccuratezza dei render.

Anteriormente i dispositivi ci sembrano entrambi coerenti con i loro rispettivi predecessori: al centro della parte alta del display troviamo un singolo foro che ospita la fotocamera anteriore. Dunque, sembra tutto abbastanza chiaro almeno per quanto riguarda cosa aspettarsi del design dei nuovi Pixel 8. Non ci resta che attendere i prossimi rumor sulle specifiche tecniche.