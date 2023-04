Nel vasto panorama della telefonia mobile odierna, c’è anche l’operatore telefonico Fastweb. Quest’ultimo propone anche diverse offerte di rete mobile piuttosto convenienti e con tanti giga da sfruttare per navigare in tutta tranquillità. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte attualmente disponibili all’attivazione.

Fastweb Mobile, ecco alcune offerte disponibili all’attivazione ad aprile 2023

Per questo mese di aprile, anche l’operatore telefonico Fastweb ha a disposizione un catalogo di offerte mobile davvero interessanti. Queste, infatti, offrono ogni mese una grande quantità di traffico dati per navigare ma non solo.

L’offerta Fastweb Mobile, in particolare, include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 SMS verso tutti e anche 60 minuti di chiamate verso alcuni paesi internazionali. Il costo è di soli 7,95 euro al mese.

C’è poi l’offerta Fastweb Mobile Plus. Questa offerta, nello specifico, include ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati validi sempre per navigare con una connettività massima pari al 5G. Oltre a questo, rimangono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 100 SMS verso tutti e 60 minuti di chiamate verso alcuni paesi internazionali. In questo caso il costo è di 8,95 euro al mese.

C’è infine l’offerta Fastweb Mobile Maxi. Quest’ultima arriva perfino ad includere ogni mese fino a 300 GB di traffico dati oer navigare in 5G. Rimangono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti, 60 minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri e 100 SMS verso tutti i numeri. Il costo da pagare è di 11,95 euro al mese.