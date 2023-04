Expert propone al pubblico italiano un volantino che ha davvero dell’incredibile, rappresenta il giusto mix di sconti e di prezzi bassi, a cui tutti noi possiamo accedere, nell’ottica comunque di cercare di spendere pochissimo su tutti i prodotti che si andranno ad aggiungere al carrello.

Le occasioni disponibili da Expert sono davvero tantissime e molto varie tra loro, con un risparmio notevole rispetto al listino originario, e comunque la possibilità di ridurre al massimo la spesa, anche nel caso in cui si decidesse di completare l’acquisto dal divano di casa propria (attenzione però alle eventuali spese di spedizione).

Expert, nuovi prezzi bassi solo oggi per tutti

I prodotti in promozione, che potranno essere acquistati da Expert fino al 26 aprile, sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, riuscendo comunque a coprire tutta la tecnologia generale. Come al solito focalizziamo la nostra attenzione sulla telefonia mobile, scoprendo di avere la possibilità di acquistare alcuni ottimi top di gamma, quali sono rappresentati da Galaxy S22, in vendita a soli 599 euro, oppure il più recente Apple iPhone 14 a 999 euro (ma nella variante da 256GB, non 128GB).

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale si possono comunque trovare tanti altri sconti altrettanto interessanti, quali possono essere legati a modelli che non vengono commercializzati a più di 400 euro, come Galaxy A53, Galaxy A13, Oppo a78, Xiaomi 12 Lite, Redmi A1, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 12, Galaxy A33, Galaxy A23 e similari. I dettagli della campagna sono raccolti per comodità nelle pagine che trovate qui sotto.