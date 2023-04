Comet sembra essere letteralmente impazzita, poiché in questi giorni è stata in grado di mettere a disposizione di tutto il pubblico italiano, una campagna promozionale veramente ricchissima di contenuti e di prezzi molto più bassi del normale, con occasioni da non perdere assolutamente di vista.

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi e toccano le più svariate categorie merceologiche, rendendo difatti gli utenti molto più felici di quanto potreste mai immaginare. I prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità comunque di completare gli acquisti praticamente ovunque in Italia, senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo.

Comet, occasioni incredibili in questo volantino

Le occasioni per risparmiare da Comet sono davvero ghiottissime e coinvolgono la maggior parte degli utenti, anche coloro che sono interessati all’acquisto della telefonia mobile. Prima di vedere qualche prezzo nel dettaglio, ricordiamo comunque che è possibile ricevere 20 euro di buono sconto, da spendere su un successivo acquisto dal 27 aprile al 31 maggio, ogni 100 euro di spesa (sono cumulabili).

I top di gamma sono coinvolti nella campagna promozionale di Comet, in questo modo gli utenti sono liberi di accedere ai migliori dispositivi in circolazione, tra cui troviamo chiaramente Galaxy S23 Ultra e Galaxy S23, in vendita rispettivamente a 1299 e 949 euro. Nel caso in cui si volesse restare ugualmente in seno al mondo Samsung, ma si volesse cercare di risparmiare un pochino, la scelta può ricadere tranquillamente sul Galaxy S22, oggi acquistabile a 599 euro, per finire con Galaxy S22 Ultra, in vendita a 949 euro.