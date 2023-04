Il 5G rappresenta la quinta generazione degli standard di connessione per quanto riguarda la telefonia mobile. Il 5G, rispetto alle precedenti generazioni, offre un’incremento della velocità di trasmissione dei dati, migliora la lunghezza della banda e riduce la latenza per donare un servizio migliore rispetto alle tecnologie precedenti.

Questa tecnologia è stato distribuita nel mondo a partire dal 2019 e attualmente, in Italia, il 95% della popolazione ha accesso al 5G e gli operatori che possiedono la migliore copertura sono TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e Fastweb. Nonostante la copertura totale sia quasi raggiunta, il nostro Paese non presenta ancora le infrastrutture adatte per sfruttare al massimo tutte le potenzialità della nuova rete.

6G: tutte le informazioni disponibili sulla nuova tecnologia

La tecnologia non sembra però arrestarsi, ma anzi si sta già lavorando all’evoluzione della quinta generazione degli standard di connessione: il 6G!

Il 6G è la generazione successiva al 5G e punta a sostituirlo completamente. La nuova tecnologia integrerà l’intelligenza artificiale alle connessioni cellulari e risolverà tutti i difetti della rete precedente.

Le differenze tra le due connessione saranno numerose: la nuova connessione promette maggiore velocità nella trasmissione dei dati grazie alle bande di frequenza TeraHertz, una frequenze da 95 GHz a 3 THz e una latenza sempre più bassa.

Il 6G porterà la tecnologia ad un nuovo straordinario livello che stravolgerà la nostra quotidianità. Si potrà utilizzare in diversi ambiti come la chirurgia, la robotica e la telepresenza olografica.

Purtroppo per vedere in azione questa nuova incredibile tecnologia si dovrà aspettare almeno il 2030.