Xiaomi TV Box S arriva alla seconda generazione ed è pronto a sbarcare in Europa. La TV Box realizzata dal brand Cinese è pensata per rendere smart ogni TV e consentire l’accesso a tutte le piattaforme di streaming.

Questo nuovo device pensato per le smart home arriva insieme a tanti altri dispositivi creati dal produttore per migliorare la vita degli utenti. L’ecosistema domotico apprena presentato in un evento dedicato comprente anche Smart Air Purifier 4 e Robot Vacuum-Mop 2i.

Trattandosi di una smart box evoluta, è presente il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD Streaming oltre che alla tecnologia Dolby Vision e HDR10+. Gli utenti più esigenti potranno gioire del supporto alla tecnologia Dolby Atmos e l’audio DTS-HD.

Xiaomi TV Box S (2nd Gen), il piccolo e potente TV Box per guardare Netflix, Disney+ e Prime Video, è finalmente disponibile per l’acquisto in Europa

Il sistema operativo è basato su Google TV che permette una facile interazione grafica e l’accesso a tutti i principali servizi di streaming tra cui Netflix, Disney+ e Apple TV. Inoltre, Xiaomi TV Box S integra al proprio interno anche una Chromecast che permette di collegare lo smartphone e riprodurre i contenuti.

Dal punto di vista delle dimensioni complessive, il device è molto compatto con misure di 95 x 95 x 17 mm. In confezione è presente anche un telecomando con pulsanti dedicati per Netflix, Prime Video e YouTube. Non manca anche il pulsante per attivare Google Assistant e comandare con la voce tutti i dispositivi per la smart home connessi alla rete.

Le prestazioni sono garantire dal SoC quad-core Cortex-A55 abbinata a 2GB di RAM e 8GB di memoria interna. Il device supporta il Bluetooth 5.2 e la connettività Wi-Fi dual-band mentre le porte di connessione includono una HDMI 2.1 e una USB 2.0 per collegare facilmente chiavette e hard disk esterni.

Per acquistare Xiaomi TV Box S (2nd Gen) è possiible recarsi sullo store online dedicato al produttore presente su AliExpress. Le spedizioni del dispositivo sono aperte per l’Europa e il Regno Unito.