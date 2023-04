La presentazione di Xiaomi 13 Ultra si avvicina sempre di più, e la società cinese ci tiene a farci sapere che è prevista tutta una serie di accessori definiti “Pro” per la fotocamera.

Tutto questo consentirà all’utente di sfruttare davvero a fondo, in modo “professionale”, le capacità fotografiche del dispositivo. Scopriamo alcuni dettagli.

Xiaomi 13 Ultra avrà una fotocamera quasi professionale

Gli ultimi render pubblicati dal fondatore Lei Jun lascia intendere una “custodia”/grip per lo smartphone che lo rende nelle forme simile a una macchina fotografica tradizionale, con la protuberanza sul lato destro che lo rende molto comodo da impugnare per scattare foto e video. È importante osservare che il post parla di una “suite” completa di prodotti, quindi ci aspettiamo ancora di più.

Ricordiamo che Xiaomi 13 Ultra arriva tra pochi giorni, per la precisione il 18 aprile, in Cina; la società ha già confermato che verrà commercializzato anche in Europa, ma non abbiamo informazioni più precise sulle modalità e le tempistiche. Per il momento sappiamo che monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna.

Sarà dotato di connettività 5G e disporrà appunto di 4 sensori fotografici sul retro, tutti da 50 megapixel, principale, ultra grandangolare, tele e periscopico. La fotocamera anteriore sarà invece da 32 megapixel. Terminano la scheda tecnica una batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata 90W, wireless 50W e sistema operativo Android 13 con MIUI 14.