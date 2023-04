Sapevamo già che lo Xiaomi 13 Ultra sarebbe stato uno smartphone dotato di un comparto fotografico decisamente notevole ma quanto mostrato dal poster promozionale emerso in queste ultime ore ha lasciato tutti senza parole.

Xiaomi ha davvero dedicato la maggior parte delle sue attenzioni alla fotocamera posteriore del dispositivo e in una locandina condivisa sul portale Weibo ha mostrato degli accessori che valorizzeranno ancora di più la fotocamera dello Xiaomi 13 Ultra modificandone anche l’aspetto estetico.

Xiaomi 13 Ultra avrà degli incredibili accessori per la fotocamera posteriore!

Come mostrato dall’immagine qui riportata Xiaomi presenta il suo top di gamma come una sorta di macchina fotografica. In realtà quello non sarà il design ufficiale dello smartphone poiché si tratta soltanto di una cover che andrà a introdurre funzionalità aggiuntive alla fotocamera del dispositivo. Non conosciamo, però, quali saranno le funzioni introdotte.

Lo Xiaomi 13 Ultra avrà un comparto fotografico di forma circolare con quattro sensori: un principale da 50 megapixel Sony IMX989 da 1 pollice; un ultra grandangolare da 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel e un periscopico da 50 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 megapixel.

Lo smartphone avrà un display AMOLED da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz e un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La batteria sarà da 4900 mAh con supporto alla ricarica da 90 W e ricarica wireless a 50 W.

Il lancio ufficiale è ormai alle porte, l’azienda rilascerà ufficialmente il suo dispositivo il 18 aprile ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile all’acquisto in Europa. Xiaomi ha comunque confermato l’arrivo di una versione globale del suo top di gamma.