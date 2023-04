L’operatore WindTre, per tutti i nuovi clienti di rete fissa, non coperti da FTTC o Fibra FTTH, o coperti da FTTC ma con prestazioni inferiori ai 20 Mbps, propone la nuova offerta Super Internet Casa 5G in tecnologia FWA Outdoor.

Super Internet Casa 5G è stata resa disponibile a partire dal 12 Aprile 2023, sia per i nuovi clienti consumer che per i nuovi clienti Partita IVA. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone Super Internet Casa 5G in tecnologia FWA Outdoor

A partire dallo scorso 12 Aprile 2023, sul sito ufficiale dell’operatore è spuntato il riferimento alla nuova offerta in FWA Outdoor 5G. Con la nuova Super Internet Casa 5G Easy Pay è prevista una connessione internet illimitata in tecnologia Misto Fibra Radio su rete 5G WindTre, chiamate a consumo (0 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 23 centesimi di euro verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, USA e Canada), modem Wi-Fi 6 e antenna 5G da esterno, entrambi con rateizzazione per 48 mesi inclusa nel costo mensile finale.

Il costo mensile della nuova Super Internet Casa 5G risulta pari a 25,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti, oppure a 23,99 euro al mese per i già clienti di rete mobile WindTre. In alternativa, è disponibile anche la variante Super Internet Casa 5G & Netflix con incluso il piano Standard della nota piattaforma streaming, in questo caso al costo standard di 36,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti e 34,99 euro al mese per i già clienti di rete mobile WindTre.

Ad ogni modo, per i primi 48 mesi sono inclusi nel prezzo mensile finale il costo del modem Wi-Fi 6 e dell’antenna 5G forniti in vendita abbinata, per un totale di 11,99 euro al mese per 48 mesi. Per i già clienti con Super Internet Casa in FWA Outdoor 4G, non è prevista la possibilità di effettuare migrazioni verso la nuova offerta su rete di quinta generazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.