WindTre regala uno smartphone a tutti i suoi nuovi clienti con l’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay. I nuovi clienti possono attivare la tariffa accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei numerosi punti vendita.

Tutti hanno la possibilità di ottenere l’offerta, effettuando il trasferimento del numero dall’attuale operatore o richiedendo l’attivazione di una nuova linea. In ogni caso, sarà sufficiente affrontare una spesa mensile di 14,99 euro per ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Offerta WindTre con smartphone incluso: come attivarla e le spese da affrontare!

I nuovi clienti WindTre possono attivare l’offerta Di Più FULL 5G online o nei punti vendita del gestore. Al momento dell’attivazione sarà necessario indicare la modalità di pagamento tramite la quale si desidera affrontare il costo di rinnovo scegliendo tra carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’offerta prevede una spesa di soli 14,99 euro al mese e non necessita di alcun costo extra per lo smartphone. WindTre permette infatti di ottenere un Motorola Moto G53 5G senza dover andare incontro ad alcuna spesa aggiuntiva. I clienti possono optare anche per l’acquisto di uno smartphone differente ma in questo caso sarà prevista una rata mensile dal costo variabile in base al dispositivo scelto. Accedendo al sito ufficiale del gestore sarà possibile conoscere tutti i modelli in listino e scegliere quello desiderato.