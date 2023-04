WindTre è pronta per fare la differenza nel mondo della telefonia mobile, con una promozione che risulta essere scontata del 60% rispetto al prezzo originario di listino, pur mantenendo inalterati i contenuti messi a disposizione del singolo consumatore finale.

L’accesso, come per tutte le altre offerte dei corrispettivi rivali del settore, è possibile solamente nei negozi fisici in Italia, per coloro che avranno a disposizione uno specifico SMS, oppure che si ritrovano ad essere pronti ad abbandonare il proprio operatore virtuale (o Iliad) di riferimento, o meglio di cui sono clienti all’atto della presentazione della domanda.

WindTre, quanti sconti speciali, ma l’offerta è sempre ottima

La più richiesta dell’intero panorama delle offerte operator attack di WindTre è senza dubbio la bellissima Go 150 Flash+ Easy pay, una soluzione molto economica, infatti richiede il pagamento di soli 8,99 euro al mese, ma che presenta un vincolo importante: il canone mensile dovrà essere versato mediante carta di credito o conto corrente bancario (come potete notare dalla dicitura Easy Pay).

Al netto di questo piccolo vincolo, ricordiamo comunque che la promozione in oggetto è caratterizzata da 200 SMS che potranno essere utilizzati verso tutti, con 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 4G (no 5G), per finire con ovviamente minuti infiniti spendibili verso chiunque si desideri.

In fase di attivazione la promo non richiede il pagamento di alcunché, presentando in aggiunta il vincolo di permanenza, se la SIM verrà disattivata entro 24 mesi dall’attivazione, il cliente dovrà pagare una penale di 49 euro.