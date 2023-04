Sembra che Whatsapp abbia finalmente preso più sul serio la privacy aggiungendo delle funzionalità aggiuntive: la verifica del dispositivo, i codici di sicurezza automatici e la protezione dell’account.

Gli aggiornamenti sono stati annunciati subito dopo la presentazione della sua ultima campagna: “Stai al sicuro con WhatsApp“.

La funzione di verifica del dispositivo è già stata implementata per tutti gli utenti Android ed è attualmente in fase di implementazione per gli utenti iOS.

Sulla base di ciò che sappiamo finora su queste aggiunte, queste funzionalità non solo aggiungeranno un ulteriore livello di protezione, ma daranno anche all’utente un maggiore controllo su chi può scegliere di accedere al proprio account.

Mentre la funzione “Protezione account” consente di spostare il proprio account su un nuovo dispositivo. Una volta avviato il trasferimento, riceverai una notifica sul tuo vecchio dispositivo che ti chiederà di autorizzare il trasferimento. Questa funzione è progettata per impedire a utenti non autorizzati di hackerare il tuo dispositivo o spostarlo sul proprio sistema senza il tuo consenso.

Invece, la verifica del dispositivo serve per rilevare se sul tuo smartphone è installato qualche malware che potrebbe inviare messaggi tramite il tuo account WhatsApp a tua insaputa.

Questa funzione è completamente automatizzata e non necessita di supervisione. WhatsApp autenticherà automaticamente il tuo account e si assicurerà che non sia stato invaso da malware, virus o hacker.

Ecco le altre novità

La terza funzione di sicurezza sono i codici di sicurezza automatici che possono essere utilizzati per verificare le connessioni con altri dispositivi/account.

Sebbene questa funzione fosse disponibile in precedenza, veniva utilizzata solo da pochi utenti. Il nuovo aggiornamento ha automatizzato il processo. Ora WhatsApp autenticherà ogni connessione prima che tu inizi a chattare, non è richiesta alcuna azione da parte dell’utente.

Per aumentare la protezione, WhatsApp ha aggiunto trenuovi token di sicurezza. Ciò comprende: