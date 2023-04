WhatsApp e i DUE trucchi segreti, sarete invisibili e recupererete i messaggi

Tempo al tempo e gli aggiornamenti di cui si discute ormai da settimane a questa parte, diventeranno realtà. WhatsApp sta cercando di ampliare il margine di distacco che ha con la concorrenza, soprattutto se si parla di Telegram. Per quanto concerne questa applicazione, rivale da sempre del colosso colorato di verde, non c’è quasi nulla da dire: tutto sembra perfetto. Gli utenti infatti continuano a venerare Telegram per via delle sue molteplici funzioni, ma ben presto WhatsApp riuscirà a puntellare al meglio tutta la sua già vasta gamma di funzionalità.

Nel frattempo c’è qualcuno che non conosce degli aspetti, i quali non sono legati propriamente a WhatsApp in quanto piattaforma. Per riuscire a scoprirli infatti è necessario uscire fuori dagli schemi, recandosi sul web scaricando delle applicazioni di terze parti che possono consentire al pubblico di avere delle feature esclusive. Queste in realtà non sono previste dal colosso della messaggistica, ma esistono da tempo e rendono la vita molto più facile a coloro che non si accontentano delle solite funzionalità.

WhatsApp, con questi due trucchi che potete reperire dal web avrete molte più facoltà

La prima delle funzionalità esterne in questione è disponibile scaricando da internet un’applicazione che prende il nome di Unseen, la quale vi permetterà di essere praticamente invisibili durante l’utilizzo di WhatsApp. In poche parole, riceverete i messaggi anche su questa piattaforma, come se fosse un clone del vostro account WhatsApp. In questo modo non risulterà mai che avrete aperto l’applicazione primaria, di conseguenza non risulterete mai online e non aggiornerete mai l’ultimo accesso.

Esiste poi WAMR, altra applicazione di terze parti che intercetta tutti i messaggi in arrivo sulla famosa applicazione di messaggistica istantanea. Lo scopo è quello di conservarli all’arrivo della notifica in modo che, qualora qualcuno decida di cancellare i messaggi inviati nella vostra chat prima che voi leggiate, possiate recuperarli senza problemi.