Vodafone riesce ad avere la meglio su Iliad con il lancio di una spettacolare promozione da 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione in 5G, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, che permettono così agli utenti di godere di un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Tutti coloro che vorranno richiedere la promozione, è importante saperlo, devono trovarsi in una specifica condizione d’uscita, che corrisponde alla provenienza da un operatore telefonico virtuale (o da Iliad), con la disponibilità di effettuare il cambio operatore, ovvero abbandonare la vecchia azienda, per abbracciare direttamente il mondo di Vodafone.

Vodafone, la promo da 100 giga al mese è interessante

Il mese di Aprile vede rinnovare una delle migliori offerte vodafone di sempre, la cosiddetta Vodafone Silver, ancora attivabile dagli utenti con un esborso mensile di soli 7,99 euro, e pagamento automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile che il cliente andrà effettivamente ad acquistare. Inizialmente, a dispetto di quanto si potrebbe immaginare, non è assolutamente necessario versare alcunché, basterà 1 centesimo in aggiunta alla prima mensilità di 7,99 euro.

Tutto questo per avere libero accesso ad una promozione davvero eccellente, che promette SMS e minuti infiniti verso tutti e 100 giga di navigazione alla massima velocità disponibile. La richiesta di attivazione è presentabile in via esclusiva nei negozi fisici sul territorio nazionale, da parte degli uscenti dai suddetti operatori telefonici, oppure da coloro che hanno ricevuto l’SMS sul proprio numero di telefono di riferimento.