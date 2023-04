Unieuro shock con le nuove offerte che scontano tutto al 50% per un periodo di tempo estremamente limitato, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità per ogni utente di accedere ai migliori prodotti spendendo comunque il giusto, almeno in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

I nuovi prodotti in promozione sono oggi acquistabili da parte di tutti i consumatori nei negozi e sul sito ufficiale, in questo modo il cliente potrà scegliere liberamente dove recarsi, per riuscire ugualmente a risparmiare al massimo. Da notare che, nel caso di un ordine effettuato sull’e-commerce aziendale, sarà possibile avere in cambio la spedizione gratuita presso il domicilio (per un ordine del valore superiore ai 49 euro).

Trovate le offerte Amazon con i codici sconto gratis con tutti i prezzi più bassi, solo ed esclusivamente nel canale Telegram di TecnoAndroid.

Unieuro, ecco quali sono i nuovi sconti migliori

Con Unieuro non ci si stanca mai, in questi giorni è arrivata una nuova promozione che propone al pubblico la possibilità di rottamare il vecchio PC, avendo in cambio uno sconto effettivo di 300 euro, o meglio un rimborso sull’acquisto di un altro notebook del valore minimo di 299 euro (apple inclusa).

Al netto di tale promozione, all’interno del volantino si possono trovare tantissimi sconti speciali anche sul mondo della telefonia mobile, come Apple iPhone 13 a 799 euro, Galaxy S23 a 879 euro, Xiaomi 12 Lite a 379 euro, Redmi Note 11S a 209 euro, Redmi Note 12 a 299 euro, Galaxy A14 a 169 euro, Galaxy A34 a 379 euro, Galaxy A23 a 249 euro, passando anche per tanti modelli di casa Motorola al giusto prezzo finale di vendita.