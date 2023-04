TIM, provate almeno una delle promo e non ve ne pentirete affatto

TIM nell'aprile 2023, offre diverse opzioni per chi cerca un nuovo fornitore di servizi Internet per la casa. Le offerte variano dalla Premium base, per chi ha già un modem compatibile, ai pacchetti tutto compreso con fibra ottica fino a 10 Gbps. Ci sono anche tariffe solo voce e piani speciali per giovani utenti.