Netflix, con questi codici segreti ti si aprirà un mondo

Netflix, la nota piattaforma di streaming, offre un ampio catalogo di contenuti ai suoi utenti. Tuttavia, grazie a “codici segreti“, è possibile accedere a una libreria di film e serie TV ancora più vasta, con migliaia di titoli nascosti che non appaiono nella schermata principale.

Netflix: come accedere alla parte nascosta della piattaforma?

Questi codici segreti si riferiscono alle diverse categorie di contenuti all’interno del vasto database di Netflix. Per utilizzarli, è possibile inserire l’URL netflix.com/browse/genre/ nel browser, seguito dal codice desiderato, oppure digitare il codice direttamente nel motore di ricerca di Netflix sulla propria smart TV, console o altro dispositivo.

L’utilizzo di questi codici è reso possibile dagli algoritmi di Netflix che cercano di suggerire ai singoli utenti film e serie TV in base ai loro gusti. Tuttavia, ciò significa anche che una vasta gamma di altri contenuti rimane nascosta. Si dice che ci sono circa 36.000 contenuti non visibili suddivisi per categorie. Ad esempio, se volete accedere ai film di Azione e Avventura, il codice è 1365, mentre per le commedie d’azione è 43040. Per i grandi classici, il codice è 31574, e per i drammi classici è 29809. Vi sono contenuti per tutti i gusti, tra cui musical, film romantici, cartoni animati, fantascienza e fantasy, sport, ecc.

Normalmente, la piattaforma offre circa 1.700 titoli ai suoi abbonati, ma con l’uso dei codici nascosti, la scelta aumenta di oltre 20 volte. Per scoprirli, è possibile visitare portali come Ogre-Crypt.com, che aggiorna regolarmente l’elenco dei codici e delle categorie. Dopo aver inserito il “numero magico”, si aprirà una schermata per selezionare il film specifico o la sottocategoria desiderata.

A differenza della questione delle condivisioni di password, per cui Netflix sta cercando di limitare l’uso e imporre costi aggiuntivi, non vi sono indicazioni negative sull’utilizzo di questi codici segreti. Curiosamente, essi esisterebbero fin dal 1998, quando l’attuale piattaforma era ancora un’azienda di noleggio DVD.