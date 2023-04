Lidl è sempre pronta a stupire l’intera community di utenti attenti al risparmio, infatti in questi giorni è stata lanciata una campagna promozionale di tutto rispetto, cn al suo interno i prezzi più bassi in esclusiva assoluta, anche se generalmente votati al mondo del giardinaggio, e non solo.

Esattamente alla pari di quanto vediamo da Esselunga, o presso gli altri supermercati che hanno buttato un occhio verso la tecnologia, anche da Lidl è possibile acquistare solo nei negozi fisici. Oltretutto è bene prestare attenzione alla scarsa disponibilità di unità nei punti vendita, in quanto potrebbero terminare prima della scadenza della campagna.

Lidl, occhio alle offerte, sono le migliori del mese

Le offerte da Lidl, inserite all’interno del volantino attivo dal 17 aprile, si sprecano letteralmente, proponendosi come più valide alternative a quanto effettivamente proposto nell’ultimo periodo dalle dirette concorrenti. Il focus non è mirato solo sul fai-da-te, con una buonissima proposta sui prodotti Parkside, ma si estende anche verso la cucina, e tutte le attività che andremo a completare con la nuova stagione (tanti sono i prodotti del campeggio in offerta).

Tornando però in casa, possiamo trovare disponibile un rasoio ricaricabile a soli 24 euro, una sveglia digitale con ricarica wireless a 29 euro, passando anche per l’altoparlante soundbar a soli 69 euro. Non dimenticatevi la pompa a compressore, perfetta per gonfiare palloni o i materassini da spiaggia, disponibile a soli 39 euro. Ogni altra offerta del volantino Lidl è riassunta nelle pagine che trovate nell’articolo.