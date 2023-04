Euronics è uno dei rivenditori di elettronica che ogni mese riesce maggiormente ad infondere nell’utente finale la certezza di poter risparmiare al massimo, nel momento in cui dovesse decidere di recarsi in un negozio fisico, anche se spesso è necessario prestare attenzione alla localizzazione territoriale.

Uno dei vincoli più grande delle singole campagne promozionali di Euronics è proprio questo, possibili differenze o incongruenze legate al socio di appartenenza, il quale potrebbe essere differente in relazione alla regione di appartenenza. Il consiglio è sempre il solito, controllate sempre le ultime pagine del volantino per verificare se la vostra location d’acquisto rientri tra i negozi compatibili.

Euronics, le offerte sono davvero assurde, oltre che inedite ed esclusive

Nuova campagna promozionale da Euronics, che ricordiamo sarà attiva fino al 19 aprile, che promette sconti fino al 50% sui migliori prodotti in circolazione. I prezzi interessanti riguardano non solo la telefonia mobile, dove ad esempio si possono trovare il buon vecchio Samsung Galaxy S22, in vendita a 599 euro, passando anche per l’Apple iPhone 14 a 869 euro, ma anche il notebook più desiderato del momento, il MacBook Air, disponibile a 899 euro.

Non mancano ottimi sconti applicati anche sugli accessori più in voga del momento, come il Samsung Galaxy Watch5, disponibile a 279 euro, per finire con auricolari da associare al proprio smartphone, le LinkBuds di Sony a 99 euro, passando anche per svariati modelli di Huawei, tutti a meno di 100 euro. Ogni altra offerta del volantino è riassunta nelle pagine che trovate qui sotto.