Il volantino Esselunga è davvero pazzo, la campagna promozionale è indubbiamente una delle migliori di questo 2023, e vuole riuscire a ritagliarsi un grosso spazio nel cuore di milioni di consumatori che vogliono acquistare la tecnologia, riuscendo a spendere meno del solito.

A differenza di quanto vediamo presso i più importanti rivenditori di elettronica, in questo caso gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia, non sarà possibile accedervi sul sito ufficiale, poiché al momento attuale la tecnologia non è raggiungibile dal divano di casa propria.

Esselunga, questo volantino è da urlo

Con Esselunga gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, a meno che non siano gamer accaniti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare la console Sony di ultima generazione, la PS5. Il modello standard, ovvero dotato di disco ottico fisico, viene oggi commercializzata a soli 499 euro, non in bundle, solo console.

La console, come anticipato del resto, può essere tranquillamente acquistata in ogni punto vendita, ma attenzione che le scorte disponibili sono estremamente limitate e potrebbero terminare prima della data di scadenza della campagna stessa, fissata al 26 aprile 2023.

Il prodotto di casa Sony è caratterizzato dalla possibile trasmissione in 8K (su display abilitato) a 120Hz, un processore AMD sufficientemente performante, e ben 825GB di memoria interna, che potranno essere tranquillamente incrementati mediante l’aggiunta di un SSD dedicato. Per i dettagli dell’offerta, poco sotto trovate l’immagine dedicata.