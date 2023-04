Sembra che l’industria degli autotrasporti commerciali sia ancora incerta quando si tratta di propulsione alternativa. Attaulmente esistono infatti camion elettrici a batteria (BEV) che competono con i camion a celle a combustibile a idrogeno (FCEV) per il primato di diventare la prossima grande novità.

Ciò che è chiaro, tuttavia, è che i camion diesel saranno gradualmente eliminati a favore di qualche alternativa EV, prima o poi. I grandi autocarri per veicoli elettrici di Volvo e Daimler Truck rappresentavano solo lo 0,1% dei camion pesanti venduti in Europa nel 2021, secondo Bloomberg, a causa dell’elevato costo della loro produzione e vendita. Per non parlare della scarsità di caricatori commerciali per camion lungo le principali rotte commerciali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’UE.

Addio diesel?

Ma tra circa sette anni, i camion completamente elettrici destinati alle consegne a lungo raggio arriveranno a costare quanto un semirimorchio diesel, secondo quanto dicono gli analisti, nonostante la mancanza di infrastrutture per veicoli elettrici commerciali in tutto il mondo. Bloomberg stima che l’economia dei camion elettrici sarà competitiva entro la fine del decennio. I costi della batteria devono diminuire affinché ciò accada, così come i tempi di ricarica dei veicoli elettrici commerciali, che dovrebbero essere di circa 45 minuti entro il 2035.

Ma nonostante questo, chi è a favore dei veicoli elettrici non è preoccupato per la mancanza di infrastrutture, anche perché le aziende hanno già iniziato a investire milioni di dollari nello sviluppo. Secondo quanto riferito, Daimler, Traton e Volvo stanno costruendo una rete di almeno 1.700 stazioni di ricarica per veicoli commerciali in tutta Europa che costeranno complessivamente oltre 551 milioni di euro. E si prevede che un aumento delle fonti economiche di energia rinnovabile alimenterà questi veicoli elettrici.

Per quanto riguarda il settore commerciale, le economie di scala tendono ad essere dominate dalla soluzione più economica, il che fa ben sperare per i diesel quando (se) arriverà il momento in cui i veicoli elettrici costeranno lo stesso o meno.