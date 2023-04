Parlare di una promo del genere è quello che gli utenti in cerca di un nuovo gestore stanno facendo proprio durante le ultime settimane. La pubblicità in TV non fa altro che passare incessantemente tirandosi dietro moltissimi clienti indecisi di altri gestori mobili. Non per caso un provider come CoopVoce oggi è definito come uno dei più affidabili, il tutto a furor di popolo. Sono infatti decine di migliaia le persone che riferiscono di essersi trovate veramente bene con le sue soluzioni, non ricevendo alcun tipo di brutta sorpresa.

CoopVoce e la nuova promo EVO 150: ecco cosa contiene ogni mese al costo di soli 7,90€ per sempre

Tornando all’offerta mobile di cui si stava parlando, il nome che dovete tenere bene in mente è quello della EVO 150. Una soluzione del genere è davvero difficile da trovare in giro presso la corte di altri gestori mobili. CoopVoce consente a tutti i clienti di altri provider di sottoscriverla senza problemi, ma solo attivandola entro il prossimo 19 aprile per beneficiare del prezzo di 7,90€ al mese per sempre.

Ma cosa c’è all’interno di questa grande promozione mobile? Ecco per chi la sceglie minuti senza limiti per le chiamate verso tutti, 1000 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G per navigare sul web. Ricordiamo che lo stesso prezzo durerà per sempre con nessun costo extra e nessun vincolo. Inoltre non ci saranno limitazioni per quanto riguarda la velocità di connessione. Coloro che la attiveranno entro il 19 di questo mese, potranno beneficiare non solo del prezzo: anche attivazione e primo mese saranno gratis.