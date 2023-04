Asteroidi, la Cina nel 2025 cercherà di distruggere il minaccioso 2019 VL5

La Cina si prepara a competere con la NASA nella difesa planetaria, lanciando un test combinato di deviazione e osservazione nel 2025, a seguito del primo test che ha inviato la sonda DART contro gli asteroidi. La missione cinese prenderà di mira l’asteroide VL5 2019, un oggetto vicino alla Terra (NEO), utilizzando il razzo Long March 3B, uno dei sistemi di propulsione cinesi più avanzati, composto da tre stadi e quattro razzi ausiliari.

Asteroidi: la missione cinese ci salverà la vita

Per la prima volta, la missione trasporterà sia un veicolo impattatore che un osservatore, in un’unica soluzione. Chen Qi, del Deep Space Exploration Laboratory cinese, ha dichiarato all’ottava conferenza sulla difesa planetaria dell’IAA a Vienna che i due veicoli spaziali si separeranno in diverse traiettorie dopo il lancio. Il veicolo osservatore raggiungerà l’asteroide per monitorare la situazione e valutare la topografia dell’oggetto.

L’impattatore colpirà VL5 2019, che ha un diametro di circa 30 metri, a una velocità relativa di 6,4 chilometri al secondo, cercando di alterare la velocità dell’asteroide di circa cinque centimetri al secondo. Il veicolo osservatore esaminerà l’oggetto dopo l’impatto, utilizzando carichi utili di telerilevamento ottico, radar e laser, nonché un analizzatore di polveri e particelle per valutare il bersaglio. Inoltre, il veicolo spaziale dell’osservatore impiegherà una telecamera ad alta risoluzione per osservare il materiale espulso dall’asteroide.

La missione cinese combina elementi delle missioni DART della NASA e Hera dell’Agenzia Spaziale Europea, che hanno colpito l’asteroide Dimorphos, satellite del più grande Didymos, il 26 settembre 2022. Questo test rappresenta una parte importante del piano di difesa planetaria della Cina per affrontare le minacce degli asteroidi vicini alla Terra, oltre a un innovativo sistema di rilevamento e allerta precoce per oggetti spaziali pericolosi. In tal modo, il “Paese del Dragone” mira a contrastare efficacemente le minacce spaziali e a proteggere il nostro pianeta.