5 articoli tech a meno di 7 euro su Amazon

Il primo prodotto è un portafoglio ultra slim, che può contenere fino ad un massimo di 7 tessere, caratterizzato dalla protezione RFID, ovvero dal sistema che impedisce la clonazione o l’utilizzo delle carte contactless, mediante l’avvicinamento dei meccanismi di pagamento. Il suo prezzo attuale è di soli 6,49 euro (LINK).

Nel caso in cui, sempre restando in tema, non siate ancora disposti a cambiare il vostro portafogli, sappiate che esistono delle protezioni RFID singole, dove inserire direttamente la vostra carta di credito, proteggendola anche da graffi o simili. Su Amazon è disponibile un set completo di 24 pezzi a soli 5,49 euro (LINK).

Nel 2023 sono davvero tantissimi i dispositivi elettronici che tutti noi abbiamo in casa, per riuscire a caricarli in tempi relativamente brevi, e con il minimo ingombro, potrebbe tornare utilissimo un cavo in nylon 3in1, con terminali lighting, type-C e micro-USB, in vendita a soli 3,99 euro (LINK).

Le chiavette USB sono state per anni il fulcro centrale delle memorie esterne portatili, oggi sono quasi cadute in disuso, per questo motivo su Amazon è possibile strappare qualche buon affare, che vede la possibilità di acquistare una chiavetta a soli 6,92 euro, per quanto riguarda un modello con 64GB di memoria interna (LINK).

L’ultimo prodotto di cui vi parliamo nasce con l’obiettivo di estendere al massimo la connettività bluetooth, si tratta infatti di un ricevitore bluetooth che potrà essere collegato fisicamente ad una qualsiasi porta USB Type-a, richiedendo in cambio un esborso pressoché minimo: soli 6,99 euro (LINK).

Tutti i prodotti elencati sono disponibili per un periodo di tempo limitato, si consiglia quindi l’acquisto, eventuale, il prima possibile.