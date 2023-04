Questo mese i clienti Iliad e MVNO, insoddisfatti delle loro attuali offerte telefoniche, hanno la possibilità di effettuare il trasferimento del numero a WindTre e attivare delle tariffe decisamente economiche.

Il gestore propone fino a 150 GB di traffico dati a partire da soli 7,99 euro al mese con le sue incredibili offerte WindTre GO: ecco come attivarle!

Passa a WindTre: minuti, SMS e fino a 150 GB per tutti i nuovi clienti Iliad e MVNO!

Effettuando il trasferimento del numero da Iliad o MVNO a WindTre è possibile attivare una delle quattro offerte operator attack attualmente in listino. Accedendo al sito ufficiale del gestore, gli utenti interessati potranno conoscere tutte le tariffe disponibili e procedere direttamente con l’acquisto della nuova SIM e il trasferimento del numero.

L’offerta più conveniente è la WindTre GO 50 Star + Digital, che a soli 7,99 euro al mese permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Allo stesso costo i nuovi clienti hanno anche la possibilità di attivare la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, che include: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. La differenze tra le due tariffe riguarda principalmente la modalità di pagamento tramite la quale affrontare il costo di rinnovo.

La WindTre GO 50, infatti, permette di saldare la spesa tramite credito residuo; la WindTre GO 101 Star + Digital, invece, necessita il pagamento tramite conto corrente, carta conto o carta di credito.

L’offerta più ricca di Giga è la WindTre GO 150 Flash + Digital, che permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In questo caso il costo di rinnovo è pari a 8,99 euro al mese da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Infine, la WindTre GO 100 Special + Digital permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. L’offerta permette di sostenere la spesa di 9,99 euro al mese tramite credito residuo.