Windows 11, come DISATTIVARE la pubblicità che compare nel menu START

I tanti segreti che riguardano il mondo dei computer e soprattutto alcuni sistemi operativi in generale, potrebbero tornare utili. Più persone, soprattutto quelle appassionate al più versatile Windows, sanno bene che esistono delle funzionalità poco utilizzate ma che potrebbero risultare importanti.

Molto spesso alcune di queste possono essere utili per risolvere quelli che vengono definiti “problemi”. Da diverso tempo si discute di quello che è stato l’ultimo aggiornamento di aprile per Windows 11, il quale avrebbe portato una novità non gradita da tutti. Stiamo parlando della comparsa di alcune pubblicità, le quali sono state notate da alcuni utenti. Questi hanno cominciato a notare l’arrivo di diverse notifiche relative ad esempio alle promozioni di OneDrive. Ma dov’è che si manifesterebbero tali e fastidiose pubblicità? Semplicemente all’interno del celebre menu Start che caratterizza Windows.

Windows 11 e la comparsa improvvisa delle pubblicità, c’è un modo per rimuoverle in maniera permanente

Non sono molte le persone che stanno riscontrando l’arrivo di queste nuove notifiche, ma basterà solo un altro po’ di tempo affinché tutti se ne rendano conto. Sembra però che per tutti gli utenti coinvolti in questa vicenda, ci sia una via di uscita. Sarebbe infatti possibile disattivare tutto. Bisognerà semplicemente recarsi all’interno delle impostazioni del computer accedendo alla sezione denominata “Personalizzazione”.

Sarà necessario selezionare il riquadro “Start” per poi disattivare l’opzione che riguarda proprio le notifiche. Quest’ultima opzione comparirà solo agli utenti che stanno riscontrando l’arrivo di queste pubblicità. Ecco quindi risolto un problema, il quale non è detto che possa manifestarsi anche in futuro, basterebbe infatti solo un po’ di abitudine, soprattutto qualora dovesse diventare una feature imposta a tutti.