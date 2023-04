L’operatore Vodafone Italia, a partire dallo scorso 11 aprile 2023 sta proponendo alcune offerte con tutto illimitato, con smartphone, a meno di 15 euro al mese.

Le offerte in questione sono la Gold e la Gold Star, a cui è possibile abbinare anche l’acquisto di uno smartphone a rate con sconti fino al 50% su alcuni Samsung oppure un Motorola a 0 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone tutto illimitato a 15 euro al mese

La campagna promozionale con smartphone con a rate scontate prevede per le offerte mobile con tutto illimitato dei prezzi a partire da 14,90 euro al mese. Quindi con l’offerta Gold Start e lo smartphone Motorola Moto E13 64GB proposto a 0 euro al mese, si pagherà in totale 14,90 euro al mese con il device incluso nel prezzo. Attualmente, i già clienti Vodafone in target possono aderire alla promozione nei punti vendita aderenti fino al 30 Aprile 2023, salvo eventuali cambiamenti.

Tutti gli smartphone acquistabili in 24 rate mensili con questa campagna promozionale non prevedono alcun costo di anticipo. Lo smartphone che prevede il pagamento di 24 rate da 0 euro al mese è il Motorola Moto E13 64 GB. A 4.99 euro al mese è anche disponibile il Samsung Galaxy A14 5G da 128 GB.

Salendo di prezzo troviamo Samsung Galaxy A34 5G 128 GB a 9.99 euro al mese, Galaxy S23 128 GB a 19.99 euro al mese ed infine il Galaxy S23 256 GB a 22.99 euro al mese. Solitamente, il costo mensile di Gold Start CB è personalizzato in base al cliente da un minimo di 12,90 euro a un massimo di 22,90 euro, per un totale quindi di 11 prezzi mensili personalizzati proposti attualmente ai clienti in target.