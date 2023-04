Unieuro è perfetta, prezzi al 60% sugli smartphone che distruggono Expert

Gli utenti che sono alla ricerca dello sconto migliore sul web, potrebbero trovarlo molto semplicemente raccogliendo un catalogo nella buca postale sotto casa. Unieuro infatti sta facendo girare il suo nuovo volantino pieno di sconti, soprattutto sull’elettronica che tutti desiderano.

Diversi smartphone, ma anche tanti computer e televisioni, sono oggi a prezzi da definire minimi storici. Unieuro sta portando avanti questa campagna per cercare di contrastare la concorrenza che avrebbe nell’ultimo periodo lanciato merce a prezzi molto più bassi del solito. Ricordiamo poi che l’azienda permette alle persone che si recano in negozio di acquistare con più modalità la merce. C’è infatti l’opportunità di dilazionare il pagamento sfruttando i tassi fissi allo 0% per quanto riguarda TAN e TAEG. In più tutti gli utenti che acquistano da Unieuro possono godere di due anni di garanzia, i quali talvolta possono essere anche estesi.

Unieuro: le nuove offerte che arrivano con il volantino di aprile portano gli utenti dritti negli store, ecco alcuni prezzi

Tra le grandi offerte del nuovo volantino di Unieuro ce ne sono alcune davvero eccezionali che partono dal mondo della telefonia. È infatti possibile trovare il nuovo iPhone 14 Pro Max nella sua versione da 128 giga al 12% di sconto. Il prezzo corrisponde a 1299€ che possono essere dilazionati anche in 20 rate da 68,52€ al mese.

A seguire ecco poi una smart TV di LG, una Nanocell da 55 pollici 4K, la quale viene proposta al 27% di sconto da Unieuro per un prezzo finale di 579 €. Anche qui è possibile fare 20 rate da 30,54 € per portarla a casa magari con più comodità.