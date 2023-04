TIM vuole riguadagnarsi il trono di miglior operatore telefonico, almeno per quanto ne concerne il rapporto qualità/prezzo messo a disposizione dei singoli consumatori, per questo motivo ha deciso di proporre al pubblico una delle migliori promozioni del momento.

Richiederla è semplicissimo, basta ricevere il messaggio sul proprio numero di telefono (dato che si tratta di una operator attack), per poi recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sparso per il territorio, presso il quale richiedere la portabilità del numero originario. I costi di attivazione, data la natura della promozione, sono completamente azzerati, sia per quanto riguarda la promo che la SIM stessa (sarà da versare solamente il necessario per la prima ricarica).

Sul canale Telegram di TecnoAndroid trovate le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva, ecco tutti i migliori prezzi bassi.

TIM spaventosa, le nuove offerte sono scontatissime

Il nome dell’offerta da battere è Power Supreme, va ad identificare una soluzione che un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, che gli utenti potranno versare liberamente tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali o altre limitazioni di vario genere.

La promo presenta al proprio interno un bundle di assoluto rispetto, infatti propone al pubblico la possibilità di mettere le mani su 100 giga di traffico dati al mese, affiancati da illimitati minuti e SMS, che i singoli consumatori potranno utilizzare liberamente per contattare chiunque in Italia.

Gli stessi contenuti potranno essere utilizzati anche all’interno dell’Unione Europea, con la limitazione a 8GB di traffico dati al mese. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, nel caso in cui si volesse attivare la ricarica automatica, quindi la variante Easy, si riceveranno in cambio 150 giga al mese (contro i 100 giga della promo base).