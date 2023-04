Spusu Mobile, operatore telefonico virtuale in forte crescita nel corso degli ultimi mesi, ha deciso di fare le cose in grande, attivando una delle migliori promozioni che abbiamo mai visto. La Spusu 70 è indubbiamente la soluzione da battere, data la disponibilità di addirittura un bundle di 70 giga a soli 5 euro.

La promozione corrente può essere attivata da tutti gli utenti in Italia, entro e non oltre il 30 aprile 2023, con velocità di navigazione massima in 4G+, e costo di attivazione di 9,90 euro, a cui aggiungere la prima mensilità, per un totale di 15,88 euro. Con Spusu Mobile sarà possibile fruire della riserva di giga, ovvero il cliente può accantonare fino a 140GB di traffico dati, in modo da poterlo utilizzare successivamente; l’accantonamento è automatico e molto semplice, il traffico non utilizzato nella mensilità corrente, viene messo da parte per usi futuri.

Spusu Mobile, la migliore promozione è qui

La Spusu 70 permette inoltre di utilizzare i 2000 minuti inclusi anche per telefonare tutti i numeri di telefono (fissi e mobile) nell’Unione Europea, a cui aggiungere 500 SMS ed appunto 70 giga di traffico dati al mese. Solo quest’ultimi sono limitati nell’UE a 5,45GB per ogni rinnovo, poi saranno a pagamento, o in caso contrario la navigazione verrà bloccata.

Non sono infine previsti vincoli contrattuali, il cliente potrà abbandonare Spusu Mobile in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, ed oltretutto il pagamento dell’offerta in oggetto sarà diretto tramite credito residuo (no carta di credito o simili).