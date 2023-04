Spot il cane ROBOT di Boston Dynamics assunto come poliziotto a New York

Boston Dynamics, azienda che si sta occupando della realizzazione di robot dotati di una propria intelligenza, avrebbe visto ultimamente l’impiego di una delle sue unità all’interno di un cantiere. Non sarebbe però questa l’unica situazione in cui la nota corporation americana si riterrebbe soddisfatta, visto che è arrivata anche un’altra grande notizia. Si tratta di Spot, il robot che assume le forme di un cane per via delle sue quattro zampe, il quale sarebbe entrato a far parte del controllo delle strade di New York. Spot infatti svolgerà la funzione utile al supporto delle operazioni di ordine pubblico nella Grande Mela.

In realtà il New York Police Department aveva già assunto il piccolo robot nel 2021, ma ci furono tante critiche. Queste, sia di livello politico che tra i residenti della città, portarono quindi a mettere in pausa tale progetto sperimentale. Ora però la notizia sembra ufficiale ed arriva dal New York Times, il quale ha spiegato che Spot sarà utilizzato nelle cosiddette situazioni a rischio, ovvero dove l’impiego di operatori umani potrebbe essere pericoloso.

Spot, il cane di Boston Dynamics che entra a far parte del NYPD

Per via del suo costo molto elevato, circa 375.000 dollari per ogni esemplare, Spot sarebbe arrivato al dipartimento di polizia con sole due unità. Queste le dichiarazioni da parte del sindaco di New York, Eric Leroy Adams, durante la conferenza:

“Credo che la tecnologia sia pronta. Non possiamo continuare ad averne paura. Alcune persone hanno fatto la voce grossa in passato e si sono opposte, perciò abbiamo fatto un passo indietro. Non è così che operiamo di solito, non è così che faremo questa volta. Guardiamo a ciò che rappresenta il meglio per questa città”.