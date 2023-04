La giornata comincia sempre per il verso giusto quando arrivano le migliori offerte dal web. Amazon è il principale emissario quando si tratta di situazioni del genere, anche per la tecnologia meno costosa. È oggi il classico esempio di giornata in cui è possibile portare a casa qualcosa senza spendere più di 20€, anzi in questo caso se ne spenderanno 19,99.

Uno smartwatch prodotto da un’azienda che prende il nome di Berrosy, è disponibile a questo prezzo con tante specifiche ottime.

Smartwatch a soli 19,99€: ecco l’acquisto perfetto per questa giornata su Amazon, i dettagli e le specifiche

Lo smartwatch che è possibile trovare oggi su Amazon è una delle grandi idee per avere sempre sotto controllo il proprio corpo. Si tratta innanzitutto di una soluzione in grado di offrire un touch-screen a colori in risoluzione 240 × 280, con qualità HD. E’ possibile avere il monitoraggio della salute grazie alla presenza di un sensore ottico ad alte prestazioni che viene integrato per monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale. Inoltre verrà segnalata anche quella massima durante il corso della giornata.

Anche la qualità del sonno può essere monitorata in base ai suoi periodi. Ci sono anche 24 modalità per il fitness e lo sport, le quali consentono di monitorare la propria attività fisica 7 giorni su 7. Da ricordare che lo smartwatch è anche impermeabile e resistente alla polvere grazie alla certificazione di tipo IP67. Il prezzo scende a soli 19,99€ su Amazon grazie ad un coupon applicabile da 20€. Per portarlo a casa adesso, bisogna solo aggiungerlo al carrello.