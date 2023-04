SIM di valore, se hai uno di questi numeri preparati a diventare ricco

I collezionisti di tutto il mondo potrebbero essere sorpresi nello scoprire che alcune SIM di valore possono valere fino a 50.000 euro. Esploriamo subito la lista delle schede telefoniche che potrebbero valere una fortuna. E perché no, tra queste potrebbe esserci anche la tua!

SIM di valore: controllate il vostro numero di telefono!

Ci sono molti oggetti da collezionare che, dopo anni, possono acquisire un enorme valore. Tra questi, non solo monete rare, ma anche schede telefoniche con valore elevato. Milioni di collezionisti cercano in special modo le Card più rare, chiamate Top Number e molto ambite.

La rarità di una SIM Card è semplice da determinare ed è direttamente collegata al numero telefonico associato. Più il numero è facile da ricordare, maggiore sarà il valore. Le Top Number ad esempio possono raggiungere un costo di 50.000 €. Cinque di queste sono state messe all’asta su Ebay, e i proventi sono stati destinati all’Istituto Nazionale Tumori.

Le Sim Card più preziose includono:

339 YYXXXXX, donato da TIM, venduto per 2.210 euro; 33Y XXXXXXX, anch’esso donato da TIM, venduto per 8.600 euro; 342 XXXXXYY, donato da Vodafone, assegnato per 1.920 euro; 320 XYZYZYZ, donato da Wind, venduto a un collezionista per 856 euro; 393 XY9XXY9, donato da H3G, venduto per 343 euro.

Tuttavia, queste non sono le uniche SIM Card che possono valere una fortuna. Ci sono molte SIM da collezione che potrebbero essere rivendute all’asta e fruttare una somma considerevole. È importante controllare se si possiedono schede telefoniche in qualche cassetto o in cantina e, consultando il numero, valutare il loro valore sul mercato.