Renault Captur, il nuovo restyling vi farà girare la testa

La Renault Captur si sta avvicinando al momento di un restyling. L’attuale generazione è stata lanciata nel 2019 e ora è tempo per la casa francese di aggiornare il modello per mantenerlo competitivo sul mercato. Recentemente, un muletto del facelift è stato avvistato durante i test di sviluppo su strada. Dalle foto spia, si nota un camuffamento concentrato principalmente sull’anteriore e il posteriore del veicolo, dove verranno introdotte le maggiori novità.

Renaul Captur: tutte le novità in arrivo

Per quanto riguarda l’estetica, all’anteriore si intravedono nuovi gruppi ottici. Nonostante il camuffamento, è probabile che la Captur adotti un design simile a quello degli altri modelli Renault restyling, con nuovi fari a sviluppo orizzontale e luci diurne a LED a forma di freccia. Anche il paraurti e la griglia dovrebbero essere ridisegnati. Al posteriore, si prevedono alcuni ritocchi al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici. Inoltre, dovrebbero essere disponibili nuove tinte per la carrozzeria e nuovi cerchi in lega. L’assetto potrebbe essere aggiornato per migliorare la dinamica di guida.

Le foto spia non mostrano l’interno dell’abitacolo, ma è probabile che non ci saranno grandi cambiamenti. È possibile che sul facelift della Captur vengano introdotti nuovi rivestimenti e un sistema infotainment di ultima generazione. Per quanto riguarda i motori, non ci si aspettano significative novità. Le versioni ibride continueranno ad essere offerte, ma potrebbe arrivare un’ottimizzazione dei powertrain per renderli più efficienti. Le altre motorizzazioni dovrebbero rimanere disponibili.

Non si sa ancora quando debutterà il restyling della Renault Captur, ma si ipotizza entro la fine dell’anno, con la commercializzazione che potrebbe iniziare nei primi mesi del 2024. Bisognerà attendere ulteriori informazioni sul facelift di questo popolare modello del costruttore francese.