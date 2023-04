Radiazioni dagli smartphone, ATTENTI a quest'elenco di dispositivi

Il rapporto dell’uomo con le radiazioni emesse dai vari dispositivi che si utilizzano durante la giornata è molto più costante di quanto in molti immaginano.

Più utenti si preoccupano del 5G, dei ripetitori e delle tante antenne che affollano il mondo che popoliamo, ma ci sarebbe da interrogarsi anche sugli smartphone. Questi dispositivi mobili con i quali siamo a contatto per la maggior parte della nostra giornata, emettono radiazioni. Come confermato dagli esperti, non sono questi in grado, con la loro potenza esigua, di poter modificare il DNA umano o di comportare il fiorire di alcune malattie. Bisogna quindi stare tranquilli ma sapere che ci sono alcuni smartphone che emettono più radiazioni di altri.

Ragione e smartphone, ecco quelli più radioattivi in assoluto all’interno di una lista ben precisa

Come potete notare all’interno della lista, ci sono dei telefoni cellulari appartenenti a brand estremamente famosi. Chiaramente questa non vuole essere assolutamente un’accusa nei confronti di questi ultimi, i quali precisano in maniera molto meticolosa sulle scatole dei loro prodotti quali sono i coefficienti SAR, i quali sono scritti anche nell’elenco sottostante.

Non c’è alcun problema, ma se qualcuno si stava chiedendo quali fossero i dispositivi tra i più capaci di emettere radiazioni in assoluto, eccovi serviti.